Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Леброн Джеймс ответил на совет Ибрагимовича не лезть в политику

28.2.2021 23:15

Фото: sportclub.ru



Баскетболист клуба "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс дал ответ Златану Ибрагимовичу, передает ВВС.



Знаменитый шведский футболист ранее подверг критике вовлеченность спортсменов в политику.



По словам баскетболиста, он никогда не перестанет говорить о несправедливости. Как заявил Леброн Джеймс, в прошлом и сам Златан Ибрагимович не раз высказывался на тему расизма. Учитывая фамилию футболиста, которая отличается от традиционных в Швеции, "он чувствовал, что к нему было предубеждение, когда он выходил на поле", - добавил Джеймс.



36-летний американский спортсмен заверил, что и впредь намерен обсуждать вопросы, связанные с равенством, расизмом и социальной несправедливостью.



Леброн Джеймс не оставил без внимания высказывания Златана Ибрагимовича, который во время телеинтервью подверг критике вовлеченность в политику некоторых известных спортсменов. Упомянув Джеймса, футболист пояснил, что "это нехорошо выглядит", речь идет о "первой ошибке знаменитостей", когда они "получают определенный статус".



В прошлом Ибрагимович признавался, что к нему относятся иначе, чем к другим шведским спортсменам. Футболист при этом подчеркивал, что не страдал от проявлений расизма, но в течение своей спортивной карьеры ощущал его скрытые признаки.



Игрок "Милана" не так давно оказался в центре скандала из-за перепалки с темнокожим нападающим "Интера" Ромелу Лукаку. В результате Ибрагимович был вынужден оправдываться, настаивая на том, что не допускал расистских оскорблений в адрес коллеги.



Автор: Злата Богатова

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