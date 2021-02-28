|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Леброн Джеймс ответил на совет Ибрагимовича не лезть в политику
28.2.2021 23:15
Фото: sportclub.ru
Баскетболист клуба "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс дал ответ Златану Ибрагимовичу, передает ВВС.
Знаменитый шведский футболист ранее подверг критике вовлеченность спортсменов в политику.
По словам баскетболиста, он никогда не перестанет говорить о несправедливости. Как заявил Леброн Джеймс, в прошлом и сам Златан Ибрагимович не раз высказывался на тему расизма. Учитывая фамилию футболиста, которая отличается от традиционных в Швеции, "он чувствовал, что к нему было предубеждение, когда он выходил на поле", - добавил Джеймс.
36-летний американский спортсмен заверил, что и впредь намерен обсуждать вопросы, связанные с равенством, расизмом и социальной несправедливостью.
Леброн Джеймс не оставил без внимания высказывания Златана Ибрагимовича, который во время телеинтервью подверг критике вовлеченность в политику некоторых известных спортсменов. Упомянув Джеймса, футболист пояснил, что "это нехорошо выглядит", речь идет о "первой ошибке знаменитостей", когда они "получают определенный статус".
В прошлом Ибрагимович признавался, что к нему относятся иначе, чем к другим шведским спортсменам. Футболист при этом подчеркивал, что не страдал от проявлений расизма, но в течение своей спортивной карьеры ощущал его скрытые признаки.
Игрок "Милана" не так давно оказался в центре скандала из-за перепалки с темнокожим нападающим "Интера" Ромелу Лукаку. В результате Ибрагимович был вынужден оправдываться, настаивая на том, что не допускал расистских оскорблений в адрес коллеги.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|