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Хоккеист «Пингвинов» сломал шею во время матча Кубка Москвы
28.2.2021 22:46
Фото: vk.com
Юный игрок хоккейного клуба "Пингвин" получил серьезную травму во время матча Кубка Москвы.
Как стало известно, мальчик неудачно упал после толчка соперника. Вскоре после этого ребенок впал в кому.
В ходе матча, состоявшегося в рамках Кубка Москвы, был травмирован один из хоккеистов "Пингвинов". О случившемся рассказывается в Instagram портала children-hockey.ru. Во встрече участвовали команды 2010 г.р.
Один из игроков упал, получив толчок соперника, во время первого периода. Как выяснилось позже, ударившись о борт при падении, мальчик сломал два шейных позвонка. В течение суток юный хоккеист находился в состоянии комы.
Инцидент произошел в субботу, 27 февраля, во время встречи со "Львами ЦХМ". "Пингвины" проиграли со счетом 1:21.
Информации о текущем самочувствии травмированного хоккеиста пока не поступало.
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