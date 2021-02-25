Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Лукашенко заявил, что не будет передавать власть сыновьям

14:57

Фото: dcdn.lt



Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не собирается передавать власть в стране своим детям.



Глава государства заговорил об этом, выступая в ходе сегодняшнего Олимпийского собрания НОК.



На пост президента Национального олимпийского комитета (НОК) был избран старший сын белорусского лидера Виктор Лукашенко. Ранее он был первым вице-президентом этой организации.



Как заявил Александр Лукашенко, его сын Виктор больше не будет являться госслужащим. По словам президента, его сын уволят с должности помощника главы Белоруссии по нацбезопасности.



Судя по информации, размещенной на официальном портале Лукашенко, его средний сын Дмитрий осуществляет руководство президентским спортклубом.



Ранее в СМИ распространились сведения о том, что младший сын белорусского президента вывезен в Москву. Уточнялось, что Николаю Лукашенко предстоит продолжать учебу в гимназии МГУ либо школе "Президент", которая находится в подмосковной Жуковке. Представители МГУ эту информацию подтвердить отказались.



В минувшем августе, когда в Белоруссии продолжались протесты после президентских выборов, в Сети вызвало большой резонанс видео, на котором Николай Лукашенко был запечатлен с оружием. Юноша сопровождал отца, на вертолете прибывшего к своей резиденции в Минске. Глава государства в тот момент также был в бронежилете и с автоматом.



Автор: Злата Богатова

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