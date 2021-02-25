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Лукашенко заявил, что не будет передавать власть сыновьям
14:57
Фото: dcdn.lt
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не собирается передавать власть в стране своим детям.
Глава государства заговорил об этом, выступая в ходе сегодняшнего Олимпийского собрания НОК.
На пост президента Национального олимпийского комитета (НОК) был избран старший сын белорусского лидера Виктор Лукашенко. Ранее он был первым вице-президентом этой организации.
Как заявил Александр Лукашенко, его сын Виктор больше не будет являться госслужащим. По словам президента, его сын уволят с должности помощника главы Белоруссии по нацбезопасности.
Судя по информации, размещенной на официальном портале Лукашенко, его средний сын Дмитрий осуществляет руководство президентским спортклубом.
Ранее в СМИ распространились сведения о том, что младший сын белорусского президента вывезен в Москву. Уточнялось, что Николаю Лукашенко предстоит продолжать учебу в гимназии МГУ либо школе "Президент", которая находится в подмосковной Жуковке. Представители МГУ эту информацию подтвердить отказались.
В минувшем августе, когда в Белоруссии продолжались протесты после президентских выборов, в Сети вызвало большой резонанс видео, на котором Николай Лукашенко был запечатлен с оружием. Юноша сопровождал отца, на вертолете прибывшего к своей резиденции в Минске. Глава государства в тот момент также был в бронежилете и с автоматом.
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