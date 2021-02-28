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В США одобрили к «экстренному» применению третью вакцину от COVID-19
28.2.2021 21:03
Фото: deon.pl
В Соединенных Штатах к "экстренному" использованию одобрен еще один препарат, предназначенный для вакцинации от коронавируса.
Вакцина производства компании Johnson & Johnson получила разрешение управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA).
Соответствующее заявление распространила сегодня пресс-служба американского регулятора.
Вакцина, созданная фирмой Janssen Pharmaceutica, подразделения концерна Johnson & Johnson стала уже третьим препаратом, использование которого одобрено в США. Как информирует FDA, средство может применяться для вакцинации людей, достигших 18 лет.
Речь идет о первом разрешенном в США векторном препарате, подобном российскому "Спутнику V" и AstraZeneca англо-шведского производства. Вакцина отличается от средств Moderna, а также Pfizer и BioNTech тем, что требуется вводить одну дозу, а не две.
По результатам клинических исследований уровень эффективности препарата Janssen Pharmaceutica составил 85%.
Ранее стало известно о сделке, которую заключили власти Бразилии, о поставках индийской вакцины от коронавируса. При этом препарат еще не получил официального одобрения от соответствующих госструктур.
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