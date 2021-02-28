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Полиция проводит проверку по факту ожога глаз у участницы акции памяти Немцова
28.2.2021 20:52
Фото: vk.com
Правоохранительные органы Москвы приступили к проверке по факту ожога глаз, который был получен во время акции памяти Бориса Немцова.
Женщина пострадала в результате распыления баллончика в минувшую субботу, 27 февраля, передает ТАСС.
Со ссылкой на источник в правоохранительных органах Москвы отмечается, что на 35-летнюю женщину напал 54-летний житель столицы. Причиной инцидента стал конфликт, произошедший между ними во время акции на Большом Москворецком мосту.
Распылив баллончик в лицо участнице акции, мужчина скрылся. Пострадавшей женщине потребовалась помощь медиков, ее госпитализировали с ожогом роговицы.
В Бориса Немцова стреляли 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. Политик скончался на месте от полученных ранений.
Накануне место гибели российского политика посетил посол Соединенных Штатов в РФ Джон Салливан и другие иностранные дипломаты.
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