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Место гибели Бориса Немцова посетил посол США
10:45
Фото: vk.com
Посол Соединенных Штатов в РФ Джон Салливан и другие иностранные дипломаты сегодня посетили Большой Москворецкий мост. Представители различных стран появились на месте гибели Бориса Немцова.
О визите американского дипломата рассказала пресс-секретарь посольства.
Сегодня, 27 февраля, глава американского посольства Джон Салливан вместе с коллегами из других стран почтил память российского политика Бориса Немцова. Об этом пресс-секретарь дипмиссии Соединенных Штатов Ребекка Росс рассказала в твиттере.
Представительница американского посольства написала, что Немцов, посвятивший себя борьбе за лучшее будущее для своего государства и сограждан, и сейчас является примером для людей, добивающихся свободы, правосудия и прозрачности.
В Бориса Немцова стреляли 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. Политик скончался на месте от полученных ранений.
Летом 2017 года власти Соединенных Штатов приветствовали приговор, который был вынесен в России по делу об убийстве Немцова. Официальный представитель американского Госдепа Хезер Науэрт призывала российское руководство позаботиться, чтобы все, кто имеет отношение к убийству политика, в том числе "причастен к организации или заказу этого преступления", обязательно предстали перед судом и не ушли от наказания.
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