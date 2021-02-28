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В Черновцах умер второй пациент, пострадавший при пожаре в больнице
28.2.2021 20:30
Фото: today.kg
О смерти второго пациента после пожара в Городской клинической больнице No1 Черновцов информирует сегодня Госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
ЧП случилось накануне, 27 февраля.
По данным Госслужбы, количество жертв пожара в медицинском учреждении возросло до двух человек. Несмотря на оказанную помощь, в больнице скончался еще один пациент.
В субботу примерно в 13:00 по местному времени (14:00 по Москве) начался пожар в черновицкой больнице, где лечат пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. В ГСЧС пояснили, что загорелась кислородная труба.
Первоначально власти подтвердили смерть 75-летнего мужчины, еще один пациент в результате пожара получил 75% ожогов тела.
По факту случившегося правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело. Речь идет о нарушении требований пожарной безопасности. Согласно предварительной версии, виновником возгорания мог оказаться один из больных.
В конце января в румынской столице при пожаре в больнице погибли шесть человек. После трагического происшествия на улицах Бухареста начались акции протеста. Манифестанты призывали к отставке главы министерства здравоохранения страны Влада Войкулеску.
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