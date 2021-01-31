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В Бухаресте прошла акция протеста из-за пожара в больнице, где погибли 6 человек
31.1.2021 22:24
Фото: nokta.md
Жители румынской столицы провели шествие в знак протеста в связи трагическим происшествием в одной из больниц Бухареста.
В результате ЧП погибли шесть человек.
В качестве организатора протестного шествия выступала парламентская оппозиционная партия "Альянс за объединение румын", передает Agerpres. Участники акции прошли от здания Минздрава страны до Национального института инфекционных заболеваний им. Матея Балша, где ранее пожар унес жизни шести человек.
Манифестанты во время своего шествия скандировали призывы к отставке министра здравоохранения Румынии Влада Войкулеску, отмечает агентство.
Практически одновременно Войкулеску проводил пресс-конференцию. Назвав протестный марш "политической акцией", глава ведомства подчеркнул, что уход с поста министра должен быть обусловлен исключительно прямой ответственностью.
Прокомментировав ход расследования, глава румынского минздрава заявил, что первые выводы экспертов будут обнародованы уже через несколько дней.
ЧП случилось в одной из наиболее крупных больниц страны, где в последнее время оказывают помощь пациентам с подтвержденным коронавирусом. К настоящему времени известно, что очаг возгорания находился на первом этаже института.
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