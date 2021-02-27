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Президент Чехии обратился к Путину с просьбой о поставках «Спутника V»
19:20
Фото: deon.pl
Президент Чехии Милош Земан обратился к российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой начать поставки вакцины от коронавируса "Спутник V".
Иностранный лидер говорил на эту тему в интервью пражскому телевизионному каналу CNN Prima News.
По словам Милоша Земана, предварительно он согласовывал вопрос о возможных поставках российского препарата с премьер-министром страны Андреем Бабишем. Чешский президент уточнил, что если его просьба будет удовлетворена, вакцина должна быть сертифицирована.
Для использования российской вакцины в Чехии будет достаточно официального одобрения Госинститута по контролю лекарств (ГИКЛ) страны, отметил Земан.
По итогам минувшей недели Чехия оказалась мировым лидером по количеству выявленных заражений COVID-19. В пересчете на миллион жителей этот показатель в составляет 884, передает РИА Новости.
В общей сложности за период с начала пандемии чешскими медиками было зарегистрировано почти 143,4 тыс. инфицированных. В больницах страны продолжают лечение 7 266 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Число жертв COVID-19 превысило отметку в 20 тыс., при этом за февраль от последствий коронавируса скончались около четырех тысяч человек.
Ранее применение российской вакцины "Спутник V" разрешили власти Вьетнама.
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