Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Французского акушера посадили на 12 лет за насилие над пациентками

28.2.2021 18:04

Фото: krayot.ru



Во Франции вынесли приговор по делу 49-летнего Лайонела Шарвана, который еще недавно был единственным мужчиной-акушером, практиковавшим в Монпелье.



Медика признали виновным в изнасиловании одиннадцати пациенток и приговорили к лишению свободы на двенадцать лет, передает Le Parisien.



По версии правоохранительных органов, в период с 2013 по 2016 годы Лайонел Шарван позволял себе незаконно проявлять действия сексуального характера. Установлено, что в процессе работы он проводил бесполезные инвазивные манипуляции и массаж эрогенных зон.



Свои действия акушер объяснял необходимостью медицинских процедур в рамках подготовки к родам или послеродового наблюдения. Пациентки начали испытывать сомнения в адекватности медика, т.к. Шарван сопровождал свои незаконные действия совершенно неуместными комментариями. В частности, он позволял себе комментировать физическое и сексуальное состоянии женщин, включая особенности их эпиляции.



Как заявил акушер после оглашения приговора, он сожалеет, что пациенткам пришлось испытать страдания из-за его действий. Он подчеркнул, что не снимает с себя долю ответственности, однако все это "ни в коем случае не было намеренным". Шарван, являющийся отцом трех детей, признался, что ему просто очень "нравились эти пациентки".



Автор: Злата Богатова

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