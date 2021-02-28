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Французского акушера посадили на 12 лет за насилие над пациентками


28.2.2021 18:04
Французского акушера посадили на 12 лет за насилие над пациенткамиФото: krayot.ru

Во Франции вынесли приговор по делу 49-летнего Лайонела Шарвана, который еще недавно был единственным мужчиной-акушером, практиковавшим в Монпелье.

Медика признали виновным в изнасиловании одиннадцати пациенток и приговорили к лишению свободы на двенадцать лет, передает Le Parisien.

По версии правоохранительных органов, в период с 2013 по 2016 годы Лайонел Шарван позволял себе незаконно проявлять действия сексуального характера. Установлено, что в процессе работы он проводил бесполезные инвазивные манипуляции и массаж эрогенных зон.

Свои действия акушер объяснял необходимостью медицинских процедур в рамках подготовки к родам или послеродового наблюдения. Пациентки начали испытывать сомнения в адекватности медика, т.к. Шарван сопровождал свои незаконные действия совершенно неуместными комментариями. В частности, он позволял себе комментировать физическое и сексуальное состоянии женщин, включая особенности их эпиляции.

Как заявил акушер после оглашения приговора, он сожалеет, что пациенткам пришлось испытать страдания из-за его действий. Он подчеркнул, что не снимает с себя долю ответственности, однако все это "ни в коем случае не было намеренным". Шарван, являющийся отцом трех детей, признался, что ему просто очень "нравились эти пациентки".

Автор: Злата Богатова

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