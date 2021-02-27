Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На Гаити совершили побег 400 заключенных

27.2.2021 22:04

Фото: wordpress.com



Более четырехсот арестантов смогли сбежать из тюрьмы, расположенной в пригороде столице Гаити Порт-о-Пренсе, передает "Би-би-си".



Со ссылкой на местные власти отмечается, что во время ЧП погибли двадцать пять человек.



Жертвами заключенных, совершивших побег, стали по меньшей мере двадцать пять человек. В числе погибших - директор тюрьмы и несколько прохожих, случайно оказавшихся около территории исправительного учреждения.



Полиция предпринимает усилия для задержания беглецов. К настоящему времени уже ликвидирован Арнел Джозеф, в прошлом возглавлявший преступную группировку. Он был застрелен силовиками через несколько часов после того, как покинул тюрьму.



Правоохранительные органы поясняют, что обстоятельства случившегося пока еще до конца не ясны. Со слов очевидцев, они внезапно услышали звуки стрельбы. Сразу после этого на улице появилось множество беглых арестантов.



Многие заключенные начали вламываться в магазины, расположенные по соседству с тюрьмой. Злоумышленники забирали одежду, угрожая сотрудникам и владельцам торговых точек.



По данным СМИ, в тюрьме "Круа-де-Буке" может быть размещено не более 872 заключенных. Однако власти Гаити ранее информировали, что в этом учреждении содержалось как минимум полторы тысячи осужденных.



Автор: Злата Богатова

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