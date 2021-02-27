ИнтерНовости - новости в стране и мире
Байден призвал Тегеран к осторожности
Байден призвал Тегеран к осторожности
В Петербурге вновь затушили пламя Вечного огня
В Петербурге вновь затушили пламя Вечного огня
Белый дом может ввести новые санкции против РФ
Белый дом может ввести новые санкции против РФ
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Президент Чехии обратился к Путину с просьбой о поставках «Спутника V»Президент Чехии обратился к Путину с просьбой о поставках «Спутника V»
ОНК: Навальный доставлен в колонию под ВладимиромОНК: Навальный доставлен в колонию под Владимиром
«Союз» с первым спутником «Арктика-М» стартовал с Байконура«Союз» с первым спутником «Арктика-М» стартовал с Байконура
Facebook публиковала объявления о незаконной продаже лесов АмазонииFacebook публиковала объявления о незаконной продаже лесов Амазонии
После смертельной перестрелки в Шлиссельбурге задержали 8 человекПосле смертельной перестрелки в Шлиссельбурге задержали 8 человек

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.
Яблочный зефир своими рукамиЯблочный зефир своими руками
Остров Закинтос - мечты сбываются.Остров Закинтос - мечты сбываются.
Дружба дружбой, а табачок как?Дружба дружбой, а табачок как?
Прокурорские будни...Прокурорские будни...

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

На Гаити совершили побег 400 заключенных


27.2.2021 22:04
На Гаити совершили побег 400 заключенныхФото: wordpress.com

Более четырехсот арестантов смогли сбежать из тюрьмы, расположенной в пригороде столице Гаити Порт-о-Пренсе, передает "Би-би-си".

Со ссылкой на местные власти отмечается, что во время ЧП погибли двадцать пять человек.

Жертвами заключенных, совершивших побег, стали по меньшей мере двадцать пять человек. В числе погибших - директор тюрьмы и несколько прохожих, случайно оказавшихся около территории исправительного учреждения.

Полиция предпринимает усилия для задержания беглецов. К настоящему времени уже ликвидирован Арнел Джозеф, в прошлом возглавлявший преступную группировку. Он был застрелен силовиками через несколько часов после того, как покинул тюрьму.

Правоохранительные органы поясняют, что обстоятельства случившегося пока еще до конца не ясны. Со слов очевидцев, они внезапно услышали звуки стрельбы. Сразу после этого на улице появилось множество беглых арестантов.

Многие заключенные начали вламываться в магазины, расположенные по соседству с тюрьмой. Злоумышленники забирали одежду, угрожая сотрудникам и владельцам торговых точек.

По данным СМИ, в тюрьме "Круа-де-Буке" может быть размещено не более 872 заключенных. Однако власти Гаити ранее информировали, что в этом учреждении содержалось как минимум полторы тысячи осужденных.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Февраль 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28

Популярное

СМИ: неизвестный похитил собак Леди ГагиСМИ: неизвестный похитил собак Леди Гаги
На Гаити 7 человек погибли из-за перестрелки во время побега из тюрьмыНа Гаити 7 человек погибли из-за перестрелки во время побега из тюрьмы
На Гаити совершили побег 400 заключенныхНа Гаити совершили побег 400 заключенных
После аварии на газопроводе прекращен транзит в КазахстанПосле аварии на газопроводе прекращен транзит в Казахстан
Байден: США исключают признание Крыма российскимБайден: США исключают признание Крыма российским

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru