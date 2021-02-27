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Названы главные риски для экономики России в 2021 году
27.2.2021 20:26
Фото: smi2.net
Наиболее серьезные риски, способные оказать влияние на рейтинговые перспективы РФ в течение этого года, определили аналитики агентства S&P Global Ratings.
Об этом сегодня рассказывает РБК, цитируя презентацию компании.
Среди главных рисков для экономики РФ эксперты выделили ужесточение ограничений, вводимых Западом. По мнению специалистов кредитно-рейтингового агентства S&P Global Ratings, заметную роль в 2021 году может сыграть и ослабление макрополитической конструкции, а также транзит власти, сопровождаемый внутриполитической волатильностью.
Макрополитика может стать "немного слабее", предположил ведущий аналитик агентства по суверенным рейтингам стран СНГ Карен Вартапетов. По его мнению, к этому может привести обусловленное пандемией коронавируса снижение уровня материального благосостояния и постепенное размывание доверия к власти.
Вартапетов пояснил, что текущий кредитный рейтинг РФ включает в себя возможное "умеренное ужесточение санкций", главным образом, со стороны Соединенных Штатов. Вместе с тем, ресурсы и опыт российского правительства, в том числе, финансовые резервы объемом порядка $116 млрд вполне могут позволить минимизировать подобный риск, не понижая при этом показатели кредитного рейтинга, отметил специалист.
Предполагается, что следующий рейтинг будет подготовлен по состоянию на июль 2021 года.
Ранее появились сведения о том, что уже в ближайшие недели американское руководство может ввести новые антироссийские ограничения.
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