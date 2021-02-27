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Белый дом может ввести новые санкции против РФ
27.2.2021 17:18
Фото: bryansktoday.ru
Власти Соединенных Штатов в скором времени могут объявить новые санкции в отношении РФ.
О подготовке очередных антироссийских мер рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
В ходе брифинга Джен Псаки заявила о том, что решение о введении новых санкций против Российской Федерации американское руководство может принять уже в течение ближайших недель. Власти Соединенных Штатов совместно со спецслужбами сейчас тщательно изучают предполагаемую "вовлеченность" Москвы в выборы американского президента 2020 года, пояснила представительница Белого дома.
Кроме того, анализируются сведения о денежных вознаграждениях, которые российская сторона якобы могла выплачивать за убийства американских военных на территории Афганистана, отметила Псаки. По ее словам, открытым остается и вопрос о причастности РФ к хакерским атакам, совершавшимся с применением программного обеспечения фирмы SolarWinds.
Изучение всех этих материалов требует длительного времени. Вместе с тем, речь идет, скорее, о неделях, чем о месяцах, заявила пресс-секретарь Белого дома. Окончательное решение о введении новых антироссийских санкций будет принимать глава США Джозеф Байден.
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