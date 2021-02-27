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В Петербурге вновь затушили пламя Вечного огня
27.2.2021 16:03
Фото: gorod-plus.tv
В пятый раз за зиму в Санкт-Петербурге затушили Вечный огонь, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД РФ.
Правоохранители разыскивают лиц, причастных к инциденту на Марсовом поле.
Двое неизвестных затушили снегом пламя Вечного огня в минувшую пятницу, 26 февраля. В ходе начатой проверки установлено, что ЧП случилось примерно в полночь. По данным полиции Петербурга, горение было оперативно восстановлено.
По факту случившегося уже возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 244 УК РФ (надругательство над захоронениями). Правоохранители приступили к поиску злоумышленников.
Судя по записям, сделанным камерами видеонаблюдения, Вечный огонь затушили две девушки.
Как сообщает агентство "Интерфакс", предполагаемым нарушительницам около 17-20 лет.
Инцидент стал уже пятым за эту зиму, аналогичные происшествия фиксировали в Красном селе и на Марсовом поле. В частности, в середине декабря неизвестные снегом затушили пламя, а позднее огонь переставал гореть из-за детей, бросавших в снежки.
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