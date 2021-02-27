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Под Ангарском в ДТП погибли два человека, еще трое пострадали
27.2.2021 10:19
Фото: kapital.kz
В автомобильной аварии под иркутским Ангарском погибли два человека, сообщает пресс-служба местного полицейского главка.
По данным ведомства, в больницу после ДТП были экстренно доставлены трое пострадавших.
Два человека погибли и трое получили ранения при столкновении автомобилей в районе железнодорожной станции "Суховская" в нескольких километрах от Ангарска. Трагедия случилась накануне, 26 февраля, примерно в 19:40 по местному времени (14:40 по Москве).
В полиции пояснили, что участниками ДТП стали машины марок Toyota Ipsum и Subaru Forester. Двое пострадавших от травм скончались на месте происшествия. Состояние пострадавших не уточняется.
Сведений о том, что могло стать причиной смертельной аварии, из официальных источников пока еще не поступало. Обстоятельств случившегося выясняют специалисты.
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