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Собянин: Лубянка пока останется в прежнем виде
21:23
Фото: mockva.ru
Власти российской столицы решили на некоторое время отказаться от идеи устанавливать какой-либо памятник на Лубянской площади.
Голосование, ранее стартовавшее на "Активном гражданине", будет остановлено, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
По итогам двух дней голосования с небольшим отрывом лидировали сторонники Александра Невского, отметил мэр Москвы. Вместе с тем, стало очевидно, что общественное мнение поделилось приблизительно пополам, отметил Сергей Собянин в своем блоге. В результате процесс выбора начал превращаться в противостояние приверженцев различных взглядов.
Собянин подчеркнул, что памятники должны объединять общество, а не раскалывать. Поэтому возникла необходимость остановить голосование. По решению столичной администрации Лубянская площадь будет пока оставаться "в том виде, как она есть сейчас", - отметил мэр Москвы.
Градоначальник выразил благодарность тем, кто успел поучаствовать в дискуссиях на эту тему, а также добавил, что сейчас имеется "огромное количество" более актуальных вопросов.
Голосование началось 25 февраля. Москвичам предлагалось поддержать один из двух вариантов памятника: Александру Невскому или Феликсу Дзержинскому.
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