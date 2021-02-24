Новости шоу-бизнеса

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В голосовании за выбор памятника на Лубянке поучаствовали более 100 тыс. жителей Москвы
16:13
Фото: osnmedia.ru
В голосовании по вопросу выбора памятника на столичной Лубянской площади успели поучаствовать уже свыше 100 тыс. жителей Москвы.
Соответствующие данные приводятся на портале "Активный гражданин".
Как стало известно, более половины проголосовавших поддерживают идею об установке памятника новгородскому князю Александру Невскому. Такое мнение выразили 51,4 тыс. человек (51% участников опроса).
48,8 тыс. человек (49%) выступили за памятник революционеру, советскому политическому деятелю Феликсу Дзержинскому.
Предполагается, что голосование будет проводиться до 5 марта.
Напомним, ранее с инициативой возвратить на Лубянскую площадь российской столицы монумент Феликса Дзержинского выступил целый ряд отечественных писателей, в частности, Захар Прилепин. С аналогичным призывом выступило и руководство организации "Офицеры России". По мнению представителей этого общероссийского объединения, в 1991 году статую перенесли незаконно.
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