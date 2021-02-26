Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Испании задержан доктор Блюм, обвиняемый в хищении более 29 млн рублей

26.2.2021 17:08

Фото: irk.today



Правоохранительные органы Испании задержали главу НИИ физической реабилитации и новых реабилитационных технологий Евгения Блюма.



Ранее он был объявлен в международный розыске по делу о мошенничестве в особо крупном размере, его обвиняют в хищении 29 млн рублей у фристайлистки Марии Чаадаевой (Комиссаровой).



Обвиняемый в мошенничестве доктор Евгений Блюм был задержан в Испании, передают российские СМИ со ссылкой на заявление официального представителя СКР Светланы Петренко. По ее словам, гражданин РФ был взят под стражу 11 февраля, информация поступила из Национального центрального бюро Интерпола МВД РФ.



В связи с задержанием Блюма российская сторона приступила к подготовке оформления запроса о его выдаче. Соответствующие материалы уже предоставлены в Генпрокуратуру России, отметила представительница СКР.



По версии следствия, от противоправных действий доктора медицинских наук Евгения Блюма могла пострадать известная российская спортсменка Мария Чаадаева, которая ранее участвовала в соревнованиях под девичьей фамилией Комиссарова. Она получила серьезную травму, когда тренировалась в ходе Олимпиады в Сочи в 2014 году.



Повредив в феврале 2014 года позвоночник, фристайлистка потеряла способность ходить. Она перенесла несколько операций, в том числе, за рубежом. Вскоре после этого Блюм, воспользовавшись посттравматическим состоянием Комиссаровой, убедил ее пройти курс реабилитации в клинике. Стоимость восстановительной терапии превышала 29 млн рублей, а доктор обещал поставить пациентку на ноги за год.



По мнению экспертов, травма, полученная фристайлисткой, не предполагает восстановления двигательных функций ног путем реабилитационных мероприятий. Поэтому курс в клинике Блюма ожидаемо не принес никаких результатов.



В 2018 году фристайлистка обратилась в суд с иском о возврате 51 млн. рублей, которые были израсходованы на оплату бесполезного реабилитационного курса. После того, как в отношении Блюма возбудили уголовное дело по факту особо крупного мошенничества, столичный Басманный суд вынес решение о заочном аресте.



Ранее адвокат Сергей Макаренко, представляющий интересы сына экс-президента Башкирии Урала Рахимова, опроверг сведения о задержании его клиента в Австрии. В России Рахимова-младшего в прошлом заочно обвинили в присвоении или растрате денег, а также отмывании незаконно полученных доходов. В 2014 году было возбуждено уголовное дело о незаконной приватизации акций "Башнефти" по ст. 160 и ст. 174.1 УК. Вскоре после этого сына экс-главы Башкирии заочно арестовали и объявили в международный розыск.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 26.2.2021 18:14 В Москве неизвестные избили музыканта «Машины времени»

В Москве неизвестные избили музыканта «Машины времени» 26.2.2021 16:01 На Гаити 7 человек погибли из-за перестрелки во время побега из тюрьмы

На Гаити 7 человек погибли из-за перестрелки во время побега из тюрьмы 26.2.2021 14:23 В Нигерии похитили более 300 школьниц

В Нигерии похитили более 300 школьниц 26.2.2021 13:35 В Бийске после аварии на ТЭЦ погибли двое рабочих

В Бийске после аварии на ТЭЦ погибли двое рабочих 26.2.2021 12:23 После гибели рабочего на Имилорском месторождении возбудили дело