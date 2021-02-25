Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Адвокат опроверг информацию об аресте сына экс-главы Башкирии в Австрии

04:41

Фото: echomskufa.ru



Публикации о том, что правоохранительные органы Австрии задержали Урала Рахимова, представляют собой недостоверную информацию.



С таким заявлением выступил адвокат Сергей Макаренко, представляющий интересы сына бывшего президента Башкирии.



По словам юриста, он лишь накануне в очередной раз общался со своим клиентом. Сергей Макаренко сообщил, что Урал Рахимов отреагировал на публикации о его задержании в Вене со смехом и возмущением. Он находится на территории Австрии уже двенадцать лет, имея официальный статус политического беженца, пояснил адвокат.



В Вене получали запрос о выдаче Рахимова российским властям, напомнил Макаренко. Весной 2016 года Земельный суд австрийской столицы по уголовным делам вынес решение отказать в экстрадиции по причине политических мотивов в уголовном преследовани.



Правоохранительные органы РФ считают, что Урал Рахимов может быть причастен к хищению акций "Башнефть". Преступные действия осуществлялись в период, когда Муртаза Рахимов занимал пост президента Башкирии. Украденные ценные бумаги были проданы АФК "Система".



Рахимова-младшего в РФ заочно обвинили в присвоении или растрате денег, а также отмывании незаконно полученных доходов. В 2014 году было возбуждено уголовное дело о незаконной приватизации акций "Башнефти" по ст. 160 и ст. 174.1 УК. Вскоре после этого сына экс-главы Башкирии заочно арестовали и объявили в международный розыск.





Автор: Злата Богатова

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