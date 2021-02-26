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В Бийске после аварии на ТЭЦ погибли двое рабочих
26.2.2021 13:35
Фото: smi2.net
В результате происшествия, случившегося на ТЭЦ в Бийске, смертельные ранения получили двое мужчин.
Старший машинист и слесарь были незамедлительно доставлены в медицинское учреждение, где вскоре скончались от ожогов.
По итогам проверки следственные органы Алтайского края возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, которое повлекло за собой по неосторожности гибель человека), передают региональные СМИ.
Со ссылкой на представителей краевого СУ СКР сообщается, что авария случилась в котельном цехе АО "Бийскэнерго" 18 февраля, когда в вечернее время готовили к работе котлоагрегат.
В ходе проверки установлено, что произошла разгерметизация пылесистемы с последующим выбросом в цех угольной пыли. После взаимодействия с кислородом она воспламенилась. Пострадали находившиеся в помещении старший машинист и слесарь.
Рабочих с ожогами доставили в медицинское учреждение. Несмотря на оказанную им помощь, пациенты скончались.
Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела после пожара на буровой установке на территории Имилорского месторождения НК "ЛУКОЙЛ" в ХМАО. ЧП случилось утром 24 февраля, когда произошел прорыв нефтепродуктов с последующим возгоранием. Жертвой аварии стал 46-летний мужчина, работавший старшим оператором.
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