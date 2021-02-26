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После гибели рабочего на Имилорском месторождении возбудили дело
26.2.2021 12:23
Фото: sledcom.ru
В результате пожара на буровой установке погиб рабочий. Сургутский межрайонный следственный отдел принял решение о возбуждении уголовного дела по факту случившегося, информирует пресс-служба СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу. Смертельный инцидент зафиксирован на территории Имилорского месторождения НК "ЛУКОЙЛ".
По итогам проверки дело было возбуждено по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение требований безопасности в ходе работ, которое повлекло за собой гибель человека).
ЧП случилось утром 24 февраля, когда произошел прорыв нефтепродуктов с последующим возгоранием. Жертвой аварии стал 46-летний мужчина, работавший старшим оператором.
По данным пресс-службы ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь", погибший работал в составе ремонтной бригады организации-подрядчика ООО "КРС-Евразия". Возгорание на кустовой площадке началось во время осуществления подземного ремонта скважины.
Отмечается также, что какого-либо ущерба окружающей среде после случившегося выявлено не было. Специалисты приступили к выяснению причин инцидента.
Ранее возбудили уголовное дело по факту обрушения на Норильской обогатительной фабрике ООО "Медвежий ручей", где погибли рабочие. Правоохранительные органы задержали четырех человек - руководителя отдела технадзора, главного инженера и начальника дробильного цеха предприятия, а также сотрудника ремонтно-строительного треста "Норильскникельремонт", который был ответственен за допуск рабочих.
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