Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Норильске по делу о гибели рабочих задержали четверых человек

21.2.2021 12:04

Фото: vk.com



Фигурантами уголовного дела, которое возбудили по факту смерти трех рабочих, являются представители управления фабрики и компании-подрядчика, передают российские СМИ.



Со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Красноярскому краю и республике Хакасия уточняется, что после трагедии в Норильске правоохранители задержали четырех человек.



В рамках расследования по уголовному делу о гибели рабочих полицейские задержали 43-летнего руководителя отдела технадзора, 37-летнего главного инженера и 46-летнего начальника дробильного цеха предприятия, где произошло ЧП. В числе фигурантов также оказался 43-летний сотрудник ремонтно-строительного треста "Норильскникельремонт", который был ответственен за допуск сотрудников к работам.



Представители СК пояснили, что дефекты, которые своевременно устранены не были, выявили на предприятии еще летом 2018 года. В тот момент на территории обогатительной фабрики проводилось обследование строительных конструкций здания склада дробления руды. По версии следствия, речь может идти о бездействии сотрудников Норильской обогатительной фабрики.



Трагическое происшествие на Норильской обогатительной фабрике ООО "Медвежий ручей" случилось накануне утром. По данным МЧС, на территории предприятия частично обрушились конструкции на площади около 1 тыс. кв. метров. В помещении дробильного цеха в тот момент находились восемь человек. По последним данным, в результате инцидента погибли три человека, пятеро были экстренно госпитализированы с различными травмами.



Двое пострадавших смогли выбраться из-под завалов до прибытия спасателей. В Минздраве Красноярского края пояснили, что одного из пострадавших из реанимации уже перевели в обычное отделение. Состояние остальных пациентов пока остается стабильно тяжелым.



Администрация города Норильска объявила 22 февраля днем траура.



Автор: Злата Богатова

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