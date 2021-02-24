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Россиянина признали виновным в госизмене
05:47
Фото: kompromat.wiki
В Забайкалье суд вынес приговор по делу гражданина России, обвинявшегося в государственной измене.
Владимир Васильев был признан виновным и осужден на восемь лет лишения свободы.
Забайкальский краевой суд признал виновным в госизмене Владимира Васильева, передают российские СМИ. Со ссылкой на пресс-службу суда уточняется, что фигурант был приговорен к наказанию в виде лишения свободы на восемь лет.
Учитывая специфику обвинения, рассмотрение дела проходило при закрытых дверях. Известно лишь, что Васильеву инкриминировали сбор сведений, представляющих собой гостайну, с целью передачи их иностранным спецслужбам. Отбывать срок россиянину предстоит в колонии строгого режима. Суд ограничил свободу Васильева еще на год после отбытия основного периода наказания. В пресс-службе пояснили, что приговор уже считается вступившим в силу.
Ранее в Нижнем Новгороде вынесли приговор по делу экс-главы администрации республики Марий Эл Леонида Маркелова, который обвинялся в коррупции. Нижегородский районный суд признал его виновным и вынес вердикт о наказании в виде лишения свободы на тринадцать лет.
Среди фигурантов этого дела также были Наталья Кожанова, в прошлом руководившая марийской телекомпанией, и Ираида Долгушева, ранее занимавшая пост главы минсельхоза Марий Эл. Они также были признаны виновными. Кожанову приговорили к лишению свободы на восемь лет и выплате штрафа в размере 235 млн рублей. Долгушева осуждена на три с половиной года заключения.
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