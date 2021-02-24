Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Россиянина признали виновным в госизмене

05:47

Фото: kompromat.wiki



В Забайкалье суд вынес приговор по делу гражданина России, обвинявшегося в государственной измене.



Владимир Васильев был признан виновным и осужден на восемь лет лишения свободы.



Забайкальский краевой суд признал виновным в госизмене Владимира Васильева, передают российские СМИ. Со ссылкой на пресс-службу суда уточняется, что фигурант был приговорен к наказанию в виде лишения свободы на восемь лет.



Учитывая специфику обвинения, рассмотрение дела проходило при закрытых дверях. Известно лишь, что Васильеву инкриминировали сбор сведений, представляющих собой гостайну, с целью передачи их иностранным спецслужбам. Отбывать срок россиянину предстоит в колонии строгого режима. Суд ограничил свободу Васильева еще на год после отбытия основного периода наказания. В пресс-службе пояснили, что приговор уже считается вступившим в силу.



Ранее в Нижнем Новгороде вынесли приговор по делу экс-главы администрации республики Марий Эл Леонида Маркелова, который обвинялся в коррупции. Нижегородский районный суд признал его виновным и вынес вердикт о наказании в виде лишения свободы на тринадцать лет.



Среди фигурантов этого дела также были Наталья Кожанова, в прошлом руководившая марийской телекомпанией, и Ираида Долгушева, ранее занимавшая пост главы минсельхоза Марий Эл. Они также были признаны виновными. Кожанову приговорили к лишению свободы на восемь лет и выплате штрафа в размере 235 млн рублей. Долгушева осуждена на три с половиной года заключения.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 21:44 Российские дипломаты покинули КНДР, толкая дрезину

Российские дипломаты покинули КНДР, толкая дрезину 16:13 В голосовании за выбор памятника на Лубянке поучаствовали более 100 тыс. жителей Москвы

В голосовании за выбор памятника на Лубянке поучаствовали более 100 тыс. жителей Москвы 12:06 Предельную отпускную цену на «Спутник V» снизили вдвое

Предельную отпускную цену на «Спутник V» снизили вдвое 24.2.2021 14:54 В Испании снесли последний памятник Франко

В Испании снесли последний памятник Франко 24.2.2021 10:29 Опубликованы первые в мире фото желтого пингвина