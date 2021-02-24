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В Испании снесли последний памятник Франко


24.2.2021 14:54
В Испании снесли последний памятник ФранкоФото: krayot.ru

На территории Испании больше не осталось статуй генерала Франсиско Франко, передает BBC News.

По решению властей анклава Мелилья демонтировали последний из памятников, остававшихся в стране после принятия закона об истории.

Против сноса монумента, находившегося у ворот этого города, выступали представители лишь одной партии - "Голос". По их мнению, статуя увековечивала Франко в качестве командира Испанского легиона во времена Рифской войны, которая в 20-х годах прошлого века велась испанцами в Марокко против берберов.

При этом другие представители местных властей, в частности, член Ассамблеи Мелильи Елена Фернандес, демонтаж статуи, установленной в 1978 году,  расценили как историческое событие.

В 2007 году власти Испании приняли закон об исторической памяти, с соответствии с которым предполагалась постепенная ликвидация всех символов диктатуры Франко. Спустя двенадцать лет перезахоронили останки генерала, который первоначально был погребен в мавзолее "Долина Павших" неподалеку от Мадрида. Потомкам Франко не удалось отстоять в суде право на это захоронение, после чего останки перенесли на столичное кладбище Мингоррубио.

Франко руководил государством с 1939 года и вплоть до своей кончины в 1975 году, после чего в Испании восстановилась монархия. Он считается одним из организаторов военного переворота 1936 года, вызвавшего кровопролитную гражданскую войну.

В результате противостояния между республиканцами и националистами, возглавляемыми генералом, он смог получить полный контроль над государством и установил в нем реакционный фашистский режим, получивший известность как Франкистская Испания. Генерал в тот период носил титул Каудильо, означающий "вождь" и совмещал функции главы государства, правительства и верховного главнокомандующего.

Автор: Злата Богатова

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