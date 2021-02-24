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Опубликованы первые в мире фото желтого пингвина


24.2.2021 10:29
Опубликованы первые в мире фото желтого пингвинаФото: instagram / yves_adams

Бельгийскому фотографу Иву Адамсу удалось запечатлеть желтого пингвина.

Первые снимки уникальной птицы были сделаны еще в 2019 году, однако публикация материалов стала возможной лишь сейчас, сообщает The Independent.

Изображение желтого пингвина, в организме которой не вырабатывается меланин, Ив Адамс разместил в своем инстраграме. Как рассказал фотограф, фото были сделаны им во время экспедиции на острове Южная Георгия в Атлантике. Бельгиец признался, что до этого и не подозревал о существовании таких птиц.

По словам Адамса, на пляже, где он работал, было не менее 100 тыс. птиц. Членам экспедиции очень повезло, что уникальный пингвин оказался рядом с местом, где они находились.

Кадры были сделаны еще в 2019 году, однако до последнего времени фотографу было запрещено их публиковать в соответствии с требованиями организаторов экспедиции на остров Южная Георгия.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 107

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