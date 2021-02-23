ИнтерНовости - новости в стране и мире
Пушков назвал помешательством «расистский» скандал с математикой в США
Пушков назвал помешательством «расистский» скандал с математикой в США
Бывший глава Марий Эл приговорен к 13 годам колонии за коррупцию
Бывший глава Марий Эл приговорен к 13 годам колонии за коррупцию
Путин рассказал о готовящихся провокациях против РФ в связи с борьбой с COVID-19
Путин рассказал о готовящихся провокациях против РФ в связи с борьбой с COVID-19
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
МИД: России необходимо ограничить использование доллараМИД: России необходимо ограничить использование доллара
Путин рассказал о готовящихся провокациях против РФ в связи с борьбой с COVID-19Путин рассказал о готовящихся провокациях против РФ в связи с борьбой с COVID-19
Бывший глава Марий Эл приговорен к 13 годам колонии за коррупциюБывший глава Марий Эл приговорен к 13 годам колонии за коррупцию
В Хорватии установили подозреваемых в убийстве российских журналистовВ Хорватии установили подозреваемых в убийстве российских журналистов
Amnesty International больше не считает Навального «узником совести»Amnesty International больше не считает Навального «узником совести»

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.
Яблочный зефир своими рукамиЯблочный зефир своими руками
Остров Закинтос - мечты сбываются.Остров Закинтос - мечты сбываются.
Дружба дружбой, а табачок как?Дружба дружбой, а табачок как?
Прокурорские будни...Прокурорские будни...

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Хорватии установили подозреваемых в убийстве российских журналистов


23.2.2021 23:04
В Хорватии установили подозреваемых в убийстве российских журналистовФото: кадр видео с youtube.com

Правоохранительным органам Хорватии удалось установить личность двух подозреваемых в убийстве журналистов Гостелерадио СССР.

Спецкор Виктор Ногин и оператор Геннадий Куринной погибли в 1991 году, когда находились в служебной командировке и готовили очередной репортаж о гражданской войне в Югославии.

Сотрудникам полицейского управления Сисачко-мословачского округа удалось установить личности подозреваемых в военном преступлении, которое было совершено 1 сентября 1991 года. К настоящему времени уже завершены криминалистические исследования по этому делу, передает РИА Новости со ссылкой на заявление МВД Хорватии.

Спецкорреспондент Центрального телевидения Гостелерадио СССР Виктор Ногин и сопровождавший его во время выполнения редакционного задания оператор Геннадий Куринной погибли в районе Хрватска Костайница. В тот момент за контроль над этим населенным пунктом продолжались бои между хорватскими военными и вооруженными подразделениями сербских ополченцев.

В ходе расследования ус тановлено, что примерно в ста метрах от автотрассы Хрватска Костайница - Петринья в тот день занимали позиции члены одного из формирований Сербской автономной области Краина занимали. Среди них находились и двое подозреваемых. Им тогда было тридцать три года и двадцать шесть лет. Заметив приближающуюся машину Opel с дипломатическими номерами, бойцы начали обстреливать ее из стрелкового оружия.

Россияне, находившиеся в автомобиле, были в гражданской одежде. При обстреле Ногин и Куринной пострадали, но оставались еще живы, заявили представители МВД Хорватии. После того, как машина остановилась, подозреваемые забрали у журналистов все документы и нанесли им смертельные ранения из пистолета. Затем они попыталась скрыть содеянное. Группа во главе с замкомандира подожгли машину и бросили ее на берегу реки Суня. Сгоревший автомобиль нашли в 1992 году. Местонахождение останков россиян до сих остается неустановленным.

Заявления на подозреваемых уже направили в окружной суд Загреба. В МВД отметили, что оба фигуранта ранее покинули страну и сейчас, предположительно, могут находиться за пределами Хорватии.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Февраль 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28

Популярное

Пушков назвал помешательством «расистский» скандал с математикой в СШАПушков назвал помешательством «расистский» скандал с математикой в США
Медведев впервые в карьере пробился в финал Australian OpenМедведев впервые в карьере пробился в финал Australian Open
Российские ученые будут искать древние вирусыРоссийские ученые будут искать древние вирусы
Кристен Стюарт купила дом в Лос-Анджелесе за $6 млнКристен Стюарт купила дом в Лос-Анджелесе за $6 млн
На юге России семь работников птицефабрики заразились птичьим гриппомНа юге России семь работников птицефабрики заразились птичьим гриппом

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru