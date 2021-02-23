Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Хорватии установили подозреваемых в убийстве российских журналистов

23.2.2021 23:04

Фото: кадр видео с youtube.com



Правоохранительным органам Хорватии удалось установить личность двух подозреваемых в убийстве журналистов Гостелерадио СССР.



Спецкор Виктор Ногин и оператор Геннадий Куринной погибли в 1991 году, когда находились в служебной командировке и готовили очередной репортаж о гражданской войне в Югославии.



Сотрудникам полицейского управления Сисачко-мословачского округа удалось установить личности подозреваемых в военном преступлении, которое было совершено 1 сентября 1991 года. К настоящему времени уже завершены криминалистические исследования по этому делу, передает РИА Новости со ссылкой на заявление МВД Хорватии.



Спецкорреспондент Центрального телевидения Гостелерадио СССР Виктор Ногин и сопровождавший его во время выполнения редакционного задания оператор Геннадий Куринной погибли в районе Хрватска Костайница. В тот момент за контроль над этим населенным пунктом продолжались бои между хорватскими военными и вооруженными подразделениями сербских ополченцев.



В ходе расследования ус тановлено, что примерно в ста метрах от автотрассы Хрватска Костайница - Петринья в тот день занимали позиции члены одного из формирований Сербской автономной области Краина занимали. Среди них находились и двое подозреваемых. Им тогда было тридцать три года и двадцать шесть лет. Заметив приближающуюся машину Opel с дипломатическими номерами, бойцы начали обстреливать ее из стрелкового оружия.



Россияне, находившиеся в автомобиле, были в гражданской одежде. При обстреле Ногин и Куринной пострадали, но оставались еще живы, заявили представители МВД Хорватии. После того, как машина остановилась, подозреваемые забрали у журналистов все документы и нанесли им смертельные ранения из пистолета. Затем они попыталась скрыть содеянное. Группа во главе с замкомандира подожгли машину и бросили ее на берегу реки Суня. Сгоревший автомобиль нашли в 1992 году. Местонахождение останков россиян до сих остается неустановленным.



Заявления на подозреваемых уже направили в окружной суд Загреба. В МВД отметили, что оба фигуранта ранее покинули страну и сейчас, предположительно, могут находиться за пределами Хорватии.



Автор: Злата Богатова

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