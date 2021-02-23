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В Индии признают погибшими более 130 человек, пропавших при сходе ледника


23.2.2021 16:16
В Индии признают погибшими более 130 человек, пропавших при сходе ледникаФото: 024.by

Власти индийского штата Уттаракханд, где 7 февраля произошел сход ледника, могут признать погибшими более 130 человек, которые ранее считались пропавшими без вести. По данным Times of India, местное правительство уже выпустило соответствующее официальное уведомление.

Со ссылкой на представителей местных властей газета сообщает о том, что родственники пропавших уже в скором времени смогут получить свидетельство о смерти их близких, которые пропали в результате стихийного удара.

Согласно законодательству Индии, обычно лиц, пропавших без вести в результате какой-либо катастрофы, могут официально объявить погибшими после того, как прошло семь лет. В этом случае власти решили изменить порядок, чтобы родственникам выплатили компенсацию.

Правительство штата перечислит семьям погибших по 400 тыс. рупий (около $5,5 тыс.), еще по 200 тыс. рупий (около $2,75 тыс.) выплатит родственникам центральное правительство.

Как сообщают индийские СМИ, на текущий момент спасатели обнаружили останки семидесяти погибших и фрагменты еще двадцати девяти тел. Сотрудники экстренных служб продолжают поисковые мероприятия на месте схода ледника.

Автор: Злата Богатова

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