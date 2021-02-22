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После аварии на газопроводе прекращен транзит в Казахстан
12:58
Фото: dispetcherdoma.ru
Транзит в Казахстан прекратили в связи с аварией на газопроводе "Союз", который произошел в Оренбургской области, передают российские СМИ со ссылкой на заявление властей и оперативных служб региона. В текущий момент снабжение осуществляют из баллона на газопроводе Оренбург-Новопсков.
Как указано на официальном сайте Министерства энергетики РФ, транзит газа на территорию Казахстана был прекращен вследствие аварии, случившейся на магистральном газопроводе под Оренбургском.
Инцидент зафиксирован сегодня утром на участке Оренбург — Новопсков. Падение давления газа было выявлено в 07:37, спустя двадцать минут отключили 51–123 км газопровода. Затем падение газа продолжалось по магистральному газопроводу "Союз", отмечается в сообщении.
Установлено, что причиной аварии стало повреждение на 108-м км газопровода, из-за которого вспыхнул газ. Сведения о пострадавших из официальных источников не поступали. Продолжается выгорание газа, остающегося на данном участке. Ситуацию на свой особый контроль взяло Министерство энергетики РФ.
По данным регионального главка МЧС, прорыв магистрального газопровода случился на расстоянии 6–7 км от населенного пункта Мухраново, который находится в Илекском районе.
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