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Тренер «Рейнджерс» отреагировал на обвинения в адрес Панарина


00:50
Тренер «Рейнджерс» отреагировал на обвинения в адрес ПанаринаФото: playmaker24.ru

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Дэвид Куинн высказался по поводу обвинений в адрес нападающего этой команды Артемия Панарина.

Ранее  воспоминаниями о том, как спортсмен избил девушку, с прессой решил поделиться экс-наставник подольского "Витязя" Андрей Назаров.

Тренер "Рейнджерс" Дэвид Куинн прокомментировал обвинения в адрес Артемия Панарина, подчеркнув, что в команде очень заботятся об этом хоккеисте. По словам наставника, отношения выходят далеко за рамки спорта. Заявление тренера цитирует в своем Twitter журналист Винс Меркольяно.

Ранее Андрей Назаров рассказал об инциденте, который произошел в 2011 году в Риге, где Артемий Панарин ударил девушку. Дело смогли замять лишь после вмешательства неких авторитетных людей, сообщил экс-тренер подмосковного "Витязя", игроком которого являлся Панарин. Назаров также отметил, что пострадавшей было 18 лет.

Вскоре после заявления Назарова представители "Рейнджерс" опубликовали комментарий, в котором указывалось, что хоккеист все эти сведения опровергает. В клубе подчеркнули, что собираются предоставить Панарину отпуск, потому что спортсмен "потрясен этой историей" и нуждается в некотором отдыхе. Руководство команды "полностью поддерживает Артемия" и намерено выяснить происхождение "безосновательных обвинений".

Представители НХЛ выразили поддержку хоккеисту и клубу. Как отмечалось в заявлении лиги, они продолжают отслеживать развитие этой ситуации.

Артемий Панарин выступает за команды НХЛ с 2015 года. В прошлом он выходил на лед в составе "Коламбус" и "Чикаго". Будучи игроком "Нью-Йорк Рейнджерс", хоккеист успел уже забросить более полутора сотен шайбы и сделать 280 результативных передач.

Автор: Злата Богатова

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