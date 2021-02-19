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В США растет число жертв непогоды
19.2.2021 12:20
Фото: elorda.info
В Соединенных Штатах тридцать четыре человека погибли из-за неблагоприятной погоды, передает канал СBS.
Самое большее количество жертв было зафиксировано в Техасе.
Смертельные случаи, связанные с неблагоприятными метеорологическими условиями, зарегистрированы в семи американских штатах. В общей сложности жертвами непогоды стали уже тридцать четыре жителя США. Ранее сообщалось о 21 погибшем из-за резкого похолодания и обильных снегопадов.
После снежной бури, обрушившейся на южные территории страны, без электроснабжения остаются порядка 300 тыс. человек. Большинство из них также лишены водопроводной воды.
В минувшую среду из-за плохой погоды отменили более двух тысяч авиарейсов, как внутренних, так и международных рейсов. На текущий момент особенно тяжелая обстановка наблюдается в Миссисипи, Кентукки и Техасе.
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