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Дацик нокаутировал Дижона
21.2.2021 15:26
Фото: vk.com
Российский боец смешанного стиля Вячеслав Дацик одержал победу над камерунцем Тайсоном Дижоном, передают СМИ.
Поединок, организованный по правилам бокса, состоялся в подмосковном Красногорске.
Бой, проходивший в рамках боксерского вечера, был окончен победой Дацика нокаутом в заключительном, четвертом раунде. Поединок с Тайсоном Дижоном стал первым для россиянина после его освобождения из колонии. Осенью прошлого года суд согласился выпустить Вячеслава Дацика, который вместе с его знакомым Дмитрием Вечкиным был осужден за попытку незаконно пересечь государственную границу.
Бойца смешанного стиля задержали, когда он намеревался попасть в Эстонию на резиновой лодке. Супруга Дацика Виктория поясняла, что ее муж отправился в это путешествие исключительно ради помощи Вечкину. По ее словам, Дацик лишь указывал знакомому направление, однако течение Нарвы унесло лодку, а затем "прибило к эстонской стороне".
В прошлом Дацик, известный как "Рыжий Тарзан", уже не раз был судим. В частности, в 2007 году по решению суда его направили на принудительное психиатрическое лечение. В ходе расследования по делу о серии разбоев бойца признали невменяемым. В 2010 году Дацика перевели в специализированный стационар в Ленинградской области, откуда ему удалось сбежать и добраться до Норвегии. Власти Норвегии экстрадировали Дацика в РФ, где его приговорили к пяти годам лишения свободы.
За время выступлений в смешанных единоборствах сорокалетний Дацик успел провести четырнадцать боев, одержав шесть побед, в том числе, три - нокаутом.
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