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Дипломаты взяли на контроль ситуацию с изъятием в Берлине детей у россиян
21.2.2021 15:07
Фото: weaponews.com
Посольство России в Германии
Посольство РФ в Германии взяло на особый контроль ситуацию, которая сложилась с семьей сограждан в Берлине.
Как передает РИА Новости, местные правоохранительные органы изъяли троих детей у россиян, проживающих в столице ФРГ.
В российской дипмиссии пояснили, что направили официальные запросы местным властям и продолжают следить за ситуацией. В посольстве рассказали, что троих малолетних детей из семьи Зайберт изъяли сотрудники ведомства по делам несовершеннолетних, которые пришли в дом россиян в сопровождении полицейских.
Дипломаты ожидают ответа от полиции и МИД ФРГ, отметили в посольстве.
Ранее о случившемся сообщил заместитель главы Парламентской ассамблеи Совета Европы Петр Толстой. По его словам, инцидент произошел вечером 8 февраля, когда в дом Евгения и Юлии Зайберт ворвались сотрудники правоохранительных органов.
Избив главу семьи, силовики "перевернули вверх дном всю их квартиру", а затем "выгнали детей на улицу и увезли в неизвестном направлении", рассказал Толстой. Со ссылкой на россиян он добавил, что правоохранители в ходе своего визита не предъявляли никаких документов и даже представились.
Известно, что семья Зайбертов в последнее время занималась подготовкой документов для возвращения в РФ.
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