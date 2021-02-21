Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Дипломаты взяли на контроль ситуацию с изъятием в Берлине детей у россиян

21.2.2021 15:07

Фото: weaponews.com

Посольство России в Германии



Посольство РФ в Германии взяло на особый контроль ситуацию, которая сложилась с семьей сограждан в Берлине.



Как передает РИА Новости, местные правоохранительные органы изъяли троих детей у россиян, проживающих в столице ФРГ.



В российской дипмиссии пояснили, что направили официальные запросы местным властям и продолжают следить за ситуацией. В посольстве рассказали, что троих малолетних детей из семьи Зайберт изъяли сотрудники ведомства по делам несовершеннолетних, которые пришли в дом россиян в сопровождении полицейских.



Дипломаты ожидают ответа от полиции и МИД ФРГ, отметили в посольстве.



Ранее о случившемся сообщил заместитель главы Парламентской ассамблеи Совета Европы Петр Толстой. По его словам, инцидент произошел вечером 8 февраля, когда в дом Евгения и Юлии Зайберт ворвались сотрудники правоохранительных органов.



Избив главу семьи, силовики "перевернули вверх дном всю их квартиру", а затем "выгнали детей на улицу и увезли в неизвестном направлении", рассказал Толстой. Со ссылкой на россиян он добавил, что правоохранители в ходе своего визита не предъявляли никаких документов и даже представились.



Известно, что семья Зайбертов в последнее время занималась подготовкой документов для возвращения в РФ.



Автор: Злата Богатова

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