ИнтерНовости - новости в стране и мире
Москвичку подозревают в убийстве детей
Москвичку подозревают в убийстве детей
На юге России семь работников птицефабрики заразились птичьим гриппом
На юге России семь работников птицефабрики заразились птичьим гриппом
В Уэльсе найдено одно из древнейших человеческих поселений
В Уэльсе найдено одно из древнейших человеческих поселений
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Яровая предлагает приравнять клевету на ветеранов к реабилитации нацизмаЯровая предлагает приравнять клевету на ветеранов к реабилитации нацизма
После инцидента в Колорадо Boeing советует не использовать лайнеры серии 777После инцидента в Колорадо Boeing советует не использовать лайнеры серии 777
Facebook блокирует рекламу вакцинации от COVIDFacebook блокирует рекламу вакцинации от COVID
Власти США пообещали ответить на хакерскую атакуВласти США пообещали ответить на хакерскую атаку
Москвичку подозревают в убийстве детейМосквичку подозревают в убийстве детей

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.
Яблочный зефир своими рукамиЯблочный зефир своими руками
Остров Закинтос - мечты сбываются.Остров Закинтос - мечты сбываются.
Дружба дружбой, а табачок как?Дружба дружбой, а табачок как?
Прокурорские будни...Прокурорские будни...

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Дипломаты взяли на контроль ситуацию с изъятием в Берлине детей у россиян


21.2.2021 15:07
Посольство России в ГерманииФото: weaponews.com
Посольство России в Германии

Посольство РФ в Германии взяло на особый контроль ситуацию, которая сложилась с семьей сограждан в Берлине.

Как передает РИА Новости, местные правоохранительные органы изъяли троих детей у россиян, проживающих в столице ФРГ.

В российской дипмиссии пояснили, что направили официальные запросы местным властям и продолжают следить за ситуацией. В посольстве рассказали, что троих малолетних детей из семьи Зайберт изъяли сотрудники ведомства по делам несовершеннолетних, которые пришли в дом россиян в сопровождении полицейских.

Дипломаты ожидают ответа от полиции и МИД ФРГ, отметили в посольстве.

Ранее о случившемся сообщил заместитель главы Парламентской ассамблеи Совета Европы Петр Толстой. По его словам, инцидент произошел вечером 8 февраля, когда в дом Евгения и Юлии Зайберт ворвались сотрудники правоохранительных органов.

Избив главу семьи, силовики "перевернули вверх дном всю их квартиру", а затем "выгнали детей на улицу и увезли в неизвестном направлении", рассказал Толстой. Со ссылкой на россиян он добавил, что правоохранители в ходе своего визита не предъявляли никаких документов и даже представились.

Известно, что семья Зайбертов в последнее время занималась подготовкой документов для возвращения в РФ.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 108

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Февраль 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28

Популярное

Названа причина гибели отца с ребенком в МосквеНазвана причина гибели отца с ребенком в Москве
Умер актер Андрей МягковУмер актер Андрей Мягков
На Сицилии из-за извержения вулкана Этна закрыли аэропортНа Сицилии из-за извержения вулкана Этна закрыли аэропорт
Российские ученые будут искать древние вирусыРоссийские ученые будут искать древние вирусы
В мэрии Владивостока найдено тело чиновникаВ мэрии Владивостока найдено тело чиновника

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru