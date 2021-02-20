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В мэрии Владивостока найдено тело чиновника


20.2.2021 18:18
В мэрии Владивостока найдено тело чиновникаФото: vk.com

В мэрии столицы Приморского края найдено тело Александра Скорлякова, который исполнял обязанности руководителя управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти городской администрации.

По данным СМИ, чиновник работал в мэрии Владивостока с конца 2019 года.

Информацию о том, что Александр Скорляков был найден мертвым в своем рабочем кабинете, уже подтвердили в пресс-службе городской администрации Владивостока, передает "Интерфакс". Сведений о том, что стало причиной смерти чиновника, из официальных источников пока не поступало.

Сотрудники правоохранительных органов приступили к работе, выясняя все обстоятельства и причины случившегося. Со ссылкой на информированный источник агентство "Интерфакс" уточняет, что в качестве одной из предварительных версий рассматривается суицид. В здании мэрии сейчас продолжают действовать представители СКР.

Автор: Злата Богатова

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