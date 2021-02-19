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На юге России семь работников птицефабрики заразились птичьим гриппом
17:11
Фото: pronedra.ru
Птичий грипп был выявлен у семи сотрудников птицефабрики в одном из южных регионов РФ, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По ее словам, "сработал эпидемиологический щит страны".
На юге России впервые были зафиксированы случаи инфицирования людей птичьим гриппом H5N8. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала в ходе сегодняшнего брифинга. По ее словам, заражение людей "вирусом гриппа A, гриппа птиц H5N8" подтвердилось лабораторно.
Попова подчеркнула, что в прошлом в мире еще не регистрировались подобные случаи. Поэтому выявление инфицированных людей можно считать победой отечественных ученых, которая является "важным научным открытием".
Глава Роспотребнадзора пояснила, что птичьим гриппом заболели сразу семь работников птицефабрики. В конце прошлого года на этом предприятии произошла вспышка инфекции. Все зараженные перенесли H5N8 в легкой форме, сейчас с ними уже все в порядке.
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