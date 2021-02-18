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Членство России в СЕ может быть приостановлено из-за ситуации с Навальным


18.2.2021 21:06
Членство России в СЕ может быть приостановлено из-за ситуации с НавальнымФото: deon.pl

Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой, являющийся зампредседателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) допустил запуск чрезвычайного трехстороннего механизма СЕ, в результате которого Россию могут вывести из состава организации. В Москве к подобному развитию событий уже готовы, пояснил он в своем телеграм-канале.

В связи с отказом исполнять решение ЕСПЧ об освобождении оппозиционера Алексея Навального Россию могут вывести из состава организации, сообщил Петр Толстой. Вице-спикер Госдумы не исключил, что чрезвычайная трехсторонняя процедура либо соответствующий мониторинг могут быть инициированы уже в самое ближайшее время. В России к такому развитию событий готовы, отметил он.

Речь идет о многоэтапной процедуре урегулирования вопросов Совета Европы к одному из государств-участников. В результате может быть принято решение о приостановлении членства страны или ее выход из организации. Подобное случается, когда ситуация с претензиями заходит в тупик, а прийти к консенсусу никак не удастся.

Механизм может быть запущен Комитетом министров Совета Европы (КМСЕ), ПАСЕ либо генеральным секретарем организации. Последний вердикт выносится КМСЕ, в котором решение должно получить одобрение 2/3 голосов. Затем в государство-нарушитель направляют миссию СЕ, после чего принимается дорожная карта по выходу из ситуации. Как правило, речь может идти о достаточно продолжительном периоде времени, и если такой план не приносит результатов, запускается новый этап, подразумевающий приостановку членства либо исключение из организации.

16 февраля состоялось заседание палаты судей ЕСПЧ, по итогам которого было принято решение об обязательном и незамедлительном освобождении оппозиционера Алексея Навального. Регламент суда позволяет ему выносить решения о предписании определенной обеспечительной меры другим государствам в случаях, когда заключенным могут грозить риски для жизни и здоровья.

В Москве это требование назвали ангажированным, политически обусловленным, неправомерным и невыполнимым.

Напомним, в начале февраля столичный Симоновский суд отменил условное наказание Алексею Навальному, вынесенное ранее по т.н. "делу Ив Роше", назначив реальный срок. Период, который он уже успел провести под домашним арестом, зачли "день в день". После оглашения приговора адвокаты оппозиционера выразили намерение добиваться его освобождения и обратиться в Комитет министров Совета Европы в связи с неисполнением вердикта Европейского суда по делу "Ив Роше".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 165

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