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СМИ сообщают о гибели в ЦАР нескольких россиян


15:39
СМИ сообщают о гибели в ЦАР нескольких россиянФото: znaj.ua

На территории Центральноафриканской республики (ЦАР) погибли несколько российских наемников, входивших в ЧВК "Вагнера", еще один был взят повстанцами в заложники.

Об этом сообщает Corbeau News со ссылкой на заявление членов антиправительственной "Коалиции патриотов за перемены".

Как рассказали представители повстанческого объединения, инцидент произошел 10 февраля. Несколько бойцов частной военной компании Вагнера, являющихся гражданами РФ, были убиты, еще один взят в заложники. Кроме того, повстанцы сообщают об уничтожении грузовика россиян.

В "Коалиции патриотов за перемены", в которую входит ряд группировок, выступающих против властей ЦАР, также передали видео задержания бойца. Кадры, опубликованные порталом Corbeau News, оказались крайне низкого качества. Запись не позволяет идентифицировать личность человека, который запечатлен на этом видео.

Численность коалиции на конец прошлого года составляла около 9 тыс. человек. Объединение появилось на фоне резкого обострения обстановки в ЦАР перед выборами на пост главы государства. Возглавляет группировку экс-президент страны Франсуа Бозизе. Действующее правительство обвиняет его в попытке госпереворота.

Напомним, в результате вооруженного противостояния между правительственными войсками и повстанческими отрядами ранее погибли несколько миротворцев ООН.

Автор: Злата Богатова

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