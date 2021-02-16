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В Якутии ученик старших классов нанес травму учительнице


16.2.2021 13:03
В Якутии ученик старших классов нанес травму учительницеФото: vk.com

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства инцидента, случившегося в одном из образовательных учреждений Абыйского района Якутии.

Согласно имеющимся на этот час данным, 30-летнюю учительницу ударил по лицу подросток из десятого класса. В результате педагогу пришлось обратиться за медицинской помощью.

Учительница Урасалахской средней общеобразовательной школы обратилась в районную больницу с подозрением на перелом носа, подтвердили в пресс-службе МВД по Республике Саха (Якутия). Сигнал в полицию от сотрудников медицинского учреждения поступил 13 февраля.

Обстоятельства, при которых была травмирована 30-летняя учительница, пока не уточняются. Известно лишь, что педагога ударил по лицу ученик 10-го класса. Подразделением по делам несовершеннолетних в отношении родителей школьника уже составлены протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ. После случившегося десятикласснику рекомендовали посетить психолога. В региональное управление образования направят представление об устранении причин, которые могли способствовать возникновению конфликта, пояснили представители МВД.

Ранее сообщалось о 27-летней учительнице из Мордовии, которую подозревают в краже золотых украшений у детей. В отношении педагога одной из городских школ Рузаевского района возбудили уголовное дело. Преступления совершались в период с ноября 2020 года. Общая стоимость похищенных изделий превысила 110 тыс. руб.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 126

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