|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Якутии ученик старших классов нанес травму учительнице
16.2.2021 13:03
Фото: vk.com
Правоохранительные органы выясняют обстоятельства инцидента, случившегося в одном из образовательных учреждений Абыйского района Якутии.
Согласно имеющимся на этот час данным, 30-летнюю учительницу ударил по лицу подросток из десятого класса. В результате педагогу пришлось обратиться за медицинской помощью.
Учительница Урасалахской средней общеобразовательной школы обратилась в районную больницу с подозрением на перелом носа, подтвердили в пресс-службе МВД по Республике Саха (Якутия). Сигнал в полицию от сотрудников медицинского учреждения поступил 13 февраля.
Обстоятельства, при которых была травмирована 30-летняя учительница, пока не уточняются. Известно лишь, что педагога ударил по лицу ученик 10-го класса. Подразделением по делам несовершеннолетних в отношении родителей школьника уже составлены протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ. После случившегося десятикласснику рекомендовали посетить психолога. В региональное управление образования направят представление об устранении причин, которые могли способствовать возникновению конфликта, пояснили представители МВД.
Ранее сообщалось о 27-летней учительнице из Мордовии, которую подозревают в краже золотых украшений у детей. В отношении педагога одной из городских школ Рузаевского района возбудили уголовное дело. Преступления совершались в период с ноября 2020 года. Общая стоимость похищенных изделий превысила 110 тыс. руб.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|