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В Мордовии учительницу подозревают в краже золотых украшений у детей
15.2.2021 17:28
Фото: golos.ua
Педагог просила младшеклассников снять украшения во время игр на переменах, а потом не возвращала детям изделия из золота, сообщили представители главка МВД по Мордовии.
В отношении 27-летней учительницы возбудили уголовное дело.
По данным МВД, педагога одной из городских школ Рузаевского района подозревают в краже золотых украшений у школьников. Преступления совершались в период с ноября 2020 года. Общая стоимость похищенных изделий превысила 110 тыс. руб.
В ходе начатого расследования установлено, что учительница во время перемен приглашала детей поиграть в спортивный зал. Там педагог завязывала ученикам младших классов глаза и "под предлогом обеспечения сохранности" снимала с них ювелирные украшения.
После перемены учительница украшения детям не возвращала. Кроме того, несколько раз педагог могла похитить ювелирные изделия, когда якобы помогала снимать верхнюю одежду либо поправляя воротничок.
Ювелирные украшения женщина сдавала в ломбарды, а вырученные при этом денежные средства тратила на собственные нужды. Судя по фотографиям, которые были опубликованы пресс-службой регионального полицейского главка, среди похищенных у детей золотых изделий были цепочки и крестиками, подвески и сережки.
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