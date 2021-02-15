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Навального доставили в суд на заседание по делу о клевете


10:01
Навального доставили в суд на заседание по делу о клеветеФото: voskhodinfo.su

Блогера Алексея Навального в автозаке доставили в столичный Бабушкинский суд, где сегодня продолжат рассмотрение уголовного дела, связанного с клеветой на ветерана ВОВ Игната Артеменко. Заседание должно начаться в 10:00 по московскому времени, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу суда.

Возле здания Бабушкинского суда, где состоится выездное заседание Мирового суда по делу о клевете на Игната Артеменко, полиция обеспечивает усиленные меры безопасности. Оппозиционного политика Алексея Навального, являющегося обвиняемым по этому делу, привезли в суд на автозаке.

Сегодняшнее заседание станет  уже третьим по счету. Рассмотрение дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны началось 5 февраля. Сначала Артеменко участвовал в заседании, продолжавшемся около восьми часов, по видеосвязи. На втором заседании, которое состоялось через неделю, 12 февраля, потерпевший присутствовать отказался.

Судье пришлось не раз прерывать замечаниями оскорбительные высказывания Алексея Навального. За два последних заседания обвиняемый в общей сложности получил более десяти предупреждений из-за реплик, адресованных не только ветерану, но и его внуку, а также судье. Потерпевший не выдержал подобного отношения со стороны блогера и отказался от дальнейшего участия в разбирательствах.

Летом прошлого года в соцсетях Навального был опубликован ролик телевизионного канала RT, содержащий призыв голосовать за поправки к Конституции. В комментарии блогера, по мнению властей, содержались заведомо ложные сведения, которые не только могли опорочить честь и достоинство ветерана, но причинили ему моральный вред.

Навальный признавать вину отказывается и настаивает на том, что не был знаком с ветераном. Оппозиционер также называет это уголовное дело политически мотивированным.

Автор: Злата Богатова

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