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Во время слушаний по делу о клевете Навальный получил более 10 замечаний от судьи


14:30
Во время слушаний по делу о клевете Навальный получил более 10 замечаний от судьиФото: vesty.co.il

Адвокатам Алексея Навального было отказано в отводе судьи по делу о клевете на ветерана ВОВ Игната Артеменко, передают российские СМИ.

Процесс сегодня возобновился в столичном Бабушкинском суде.

Как стало известно, суд отказался удовлетворить ходатайство, поданное защитой Алексея Навального. Адвокаты блогера пытались просить об отводе судьи, который рассматривает дело по статье о клевете.

Во время возобновившихся слушаний судье пришлось не раз прерывать оскорбительные высказывания Алексея Навального замечаниями, сообщает ТАСС. За два последних заседания он в общей сложности получил уже более десяти предупреждений.

Отмечается, что реплики Навального были адресованы не только ветерану, но и его внуку, а также судье. В прошлом потерпевший не выдержал подобного отношения со стороны блогера и отказался от дальнейшего участия в разбирательствах.

Летом прошлого года в соцсетях Навального был опубликован ролик телевизионного канала RT, содержащий призыв голосовать за поправки к Конституции. В комментарии блогера, по мнению властей, содержались заведомо ложные сведения, которые не только могли опорочить честь и достоинство ветерана, но причинили ему моральный вред.

Навальный свою вину признавать категорически отказался. Заявив о том, что не был знаком с ветераном, оппозиционер назвал уголовное дело политически мотивированным.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 183

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