Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Похищенные из Зоологического института РАН древние черепа животных продавали в интернете

15.2.2021 17:03

Фото: yakutia.info



В интернете за несколько тысяч рублей продавались древние черепа животных, похищенные из коллекции Зоологического института РАН в Петербурге.



В числе уникальных экспонатов были предметы, которые институт приобрел еще около трехсот лет назад, рассказали в МВД.



Правоохранительные органы задержали 50-летнего мужчину по подозрению в хищении ценных экспонатов. Фигурант уголовного дела работал в этом учреждении в качестве плотника. По версии следствия, украденные черепа животных он пытался продать при помощи интернет-сервиса бесплатных объявлений, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.



Преступления совершались в период с августа 2020 года по январь 2021-го. Согласно материалам уголовного дела, из лаборатории института на Университетской набережной было похищено в общей сложности пятьдесят черепов древних и экзотических животных. Экспонаты, использовавшиеся учеными для исследований, представляют собой историческую и научную ценность. Некоторые из них институт приобрел еще в XVIII-XIX вв.



Задержанный уже начал давать признательные показания. По словам плотника, разместив объявления, он распродавал похищенные экспонаты по цене от двух до пяти тысяч рублей. В числе покупателей оказался петербургский школьник. По словам Волк, ребенок приобрел черепа для пополнения собственной коллекции, а также с целью дальнейшей перепродажи. Полиция изъяла у мальчика большую часть похищенного.



Заявление об исчезновении десятков черепов дымчатых леопардов, орангутанов и некоторых других зверей из лаборатории Зоологического института РАН поступило в полицию 10 февраля. Учитывая, что украденные экспонаты представляли собой историческую, научную и коммерческую ценность, размер ущерба специалисты оценили в 3,5 млн рублей.



О подозреваемом известно, что в прошлом мужчина уже не раз был судим. Он привлекался к ответственности за злостное хулиганство и нарушение ПДД, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью.



Ранее злоумышленники проникли в филиал архива Российской академии наук (РАН) в Петербурге. В результате исчез представляющий большую ценность фрагмент оттиска восковой печати "Грамоты архиепископа Зальцбургского Эберхарда I на основание госпиталя", который был отделен от рукописи.



Представители учреждения пояснили, что раритет, который датирован периодом XII веком, был помещен в пластиковую коробку и хранился на реставрационном столе. Примерная стоимость похищенного элемента может быть названа лишь после завершения соответствующей экспертизы.



Автор: Злата Богатова

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