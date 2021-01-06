Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Петербурге из архива исчез фрагмент печати западноевропейской грамоты XII века

6.1.2021 15:06

Фото: livejournal.com



Злоумышленникам удалось проникнуть в филиал архива Российской академии наук (РАН) в Петербурге, после чего пропал ценнейший фрагмент оттиска печати.



Об исчезновении элемента особого документа архивного Фонда РФ рассказывает "Интерфакс" со ссылкой на собственный информированный источник.



Сигнал о ЧП в полицию Василеостровского района Северной столицы поступил накануне, 5 января. Обратившийся в правоохранительные органы представитель филиала архива РАН заявил об исчезновении фрагмента оттиска восковой печати "Грамоты архиепископа Зальцбургского Эберхарда I на основание госпиталя", который ранее был отделен от рукописи, передает агентство со ссылкой на собственный источник.



Представители архива пояснили, что раритет, который датирован периодом XII веком, был помещен в пластиковую коробку и хранился на реставрационном столе. Речь идет о документе, который представляет особую ценность. Примерная стоимость похищенного элемента может быть названа лишь после завершения соответствующей экспертизы.



Исчезновение раритета было выявлено в ходе уборки, которую проводили в помещениях архива после проведения следственных действий. С чем могли быть связаны эти мероприятия, осуществлявшиеся в конце декабря, не уточняется. Официальных комментариев со стороны правоохранительных органов Петербурга по поводу случившегося пока не последовало.



Ранее в ряде российских СМИ появились публикации о том, что 29 декабря в архив пробрались злоумышленники, похитившие различную технику. При этом воры не трогали хранившиеся там уникальные документы. Предположительно, преступники могли случайно уничтожить фрагмент ценнейшей печати.



Автор: Злата Богатова

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