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В ДНР при покушении на командира батальона милиции ранена его дочь


14:05
В ДНР при покушении на командира батальона милиции ранена его дочьФото: vk.com

В автомобиле, под которым сработало взрывное устройство, находилась дочь одного из командиров Народной милиции Донецкой Народной Республики. Вместе с отцом девочка была доставлена в больницу.

О случившемся руководитель пресс-службы Народной милиции ДНР, майор Даниил Безсонов рассказал в своем Telegram-канале.

ЧП случилось в Горловке на проспекте Мира около 9 часов утра. Инцидент квалифицирован как террористическая атака. Объектом покушения стал командир батальона Народной милиции ДНР с позывным "Длинный".

По словам Безсонова, самодельное взрывное устройство было прикреплено к днищу машины. В автомобиле также находилась дочь комбата - отец вез ее школу. В результате ЧП один из командиров Народной милиции ДНР вместе с ребенком был экстренно госпитализирован. Известно, что угрозы жизни комбата нет - врачи диагностировали у него незначительные повреждения ног. Сведений о состоянии девочки пока нет.

Правоохранительные органы ДНР приступили к расследованию, выясняя все обстоятельства инцидента.

Ранее в ОБСЕ назвали число мирных жителей Донбасса, погибших и пострадавших в 2020 году.

Автор: Злата Богатова

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