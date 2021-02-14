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В ДНР при покушении на командира батальона милиции ранена его дочь
14:05
Фото: vk.com
В автомобиле, под которым сработало взрывное устройство, находилась дочь одного из командиров Народной милиции Донецкой Народной Республики. Вместе с отцом девочка была доставлена в больницу.
О случившемся руководитель пресс-службы Народной милиции ДНР, майор Даниил Безсонов рассказал в своем Telegram-канале.
ЧП случилось в Горловке на проспекте Мира около 9 часов утра. Инцидент квалифицирован как террористическая атака. Объектом покушения стал командир батальона Народной милиции ДНР с позывным "Длинный".
По словам Безсонова, самодельное взрывное устройство было прикреплено к днищу машины. В автомобиле также находилась дочь комбата - отец вез ее школу. В результате ЧП один из командиров Народной милиции ДНР вместе с ребенком был экстренно госпитализирован. Известно, что угрозы жизни комбата нет - врачи диагностировали у него незначительные повреждения ног. Сведений о состоянии девочки пока нет.
Правоохранительные органы ДНР приступили к расследованию, выясняя все обстоятельства инцидента.
Ранее в ОБСЕ назвали число мирных жителей Донбасса, погибших и пострадавших в 2020 году.
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