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В ОБСЕ назвали число мирных жителей Донбасса, погибших в 2020 году
11.2.2021 22:08
Фото: vk.com
В течение прошлого года были ранены более ста мирных жителей Донбасса, заявил руководитель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик.
Выступая на заседании СБ ООН, он сообщил о гибели двадцати четырех человек в результате боевых действий.
По данным, подтвержденным СММ ОБСЕ, жертвами действий, связанных с продолжением конфликта в Донбассе, в течение 2020 года стали двадцать четыре мирных жителя этого региона, заявил Яшар Халит Чевик. Ранения получили в общей сложности 107 человек.
Представитель европейской организации отметил, что восемь мирных жителей погибли и тридцать два были ранены уже после вступления в силу дополнительных мер по контролю режима прекращения огня.
Ранее в ДНР назвали число погибших за год из-за атак ВСУ. Как передавало в конце прошлого года Донецкое агентство новостей, в общей сложности было зафиксировано более 2,1 случаев нарушения режима прекращения огня с украинской стороны.
Со ссылкой на замглавы управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина сообщалось о гибели пяти человек. Ранения, по данным Донецка, получили сорок мирных жителей, в том числе, семь детей.
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