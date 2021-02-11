Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В ОБСЕ назвали число мирных жителей Донбасса, погибших в 2020 году

11.2.2021 22:08

Фото: vk.com



В течение прошлого года были ранены более ста мирных жителей Донбасса, заявил руководитель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик.



Выступая на заседании СБ ООН, он сообщил о гибели двадцати четырех человек в результате боевых действий.



По данным, подтвержденным СММ ОБСЕ, жертвами действий, связанных с продолжением конфликта в Донбассе, в течение 2020 года стали двадцать четыре мирных жителя этого региона, заявил Яшар Халит Чевик. Ранения получили в общей сложности 107 человек.



Представитель европейской организации отметил, что восемь мирных жителей погибли и тридцать два были ранены уже после вступления в силу дополнительных мер по контролю режима прекращения огня.



Ранее в ДНР назвали число погибших за год из-за атак ВСУ. Как передавало в конце прошлого года Донецкое агентство новостей, в общей сложности было зафиксировано более 2,1 случаев нарушения режима прекращения огня с украинской стороны.



Со ссылкой на замглавы управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина сообщалось о гибели пяти человек. Ранения, по данным Донецка, получили сорок мирных жителей, в том числе, семь детей.



Автор: Злата Богатова

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