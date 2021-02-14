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Омбудсмен рассказала о девочке, которую нашли мертвой в Петербурге
04:24
Фото: newstracker.ru
Десятилетняя девочка, тело которой было найдено в Петербурге накануне ранним утром, воспитывалась в совершенно благополучной семье.
В прошлом ребенок, хорошо учившийся в школе и занимавшийся в различных кружках, не состоял ни на каком учете.
О погибшей в Санкт-Петербурге школьнице рассказали в пресс-службе Уполномоченного по правам ребенка Анны Митяниной, передают российские СМИ. Как стало известно, девочка росла в благополучной семье, хорошо училась. В прошлом семейство, где воспитывался ребенок, не попадал в поле зрения соответствующих служб, отметили представители детского омбудсмена.
ЧП случилось накануне в Колпинском районе Петербурга. Во дворе одного из домов была найдена мертвой десятилетняя девочка. Ребенок ушел из квартиры, где проживал с родителями, примерно в 04:30 утра. К моменту, когда обеспокоенная мать обратилась в правоохранительные органы, в полицию уже поступил сигнал об обнаружении тела девочки.
Тело ребенка без верхней одежды было найдено на детской площадке. Девочку, которая уже не подавала признаков жизни, случайно заметил местный житель, проходивший мимо. Родители в это время искали дочь во дворах расположенных рядом домов, отмечают российские СМИ.
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