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Маск предложил Путину поговорить в Clubhouse


14:16
Маск предложил Путину поговорить в ClubhouseФото: rl0.ru

Американский инженер Илон Маск предложил пообщаться российскому президенту Владимиру Путину.

В качестве места для возможного разговора миллиардер, являющийся владельцем компаний SpaceX и Tesla, указал соцсеть Clubhouse. Она была разработана для голосового общения и проведения онлайн-конференций.

Миллиардер Илон Маск пригласил Владимира Путина к общению, оставив соответствующее сообщение в своем Twitter. Американский бизнесмен предложил главе РФ провести с ним беседу в Clubhouse, подчеркнув, что это стало бы для него большой честью. Выражая желание пообщаться с президентом РФ, Маск даже перешел на русский язык.

В конце прошлого года в СМИ распространились предположения о том, что американский миллиардер Илон Маск намеревается сформировать первое внеземное правительство. Об этом свидетельствовал один из пунктов пользовательского соглашения спутникового интернета Starlink, где указывалось, что пользователи обязуются признавать суверенитет поселения на Марсе в случае его появления.

Подобные обязательства могли оказаться лишь шуткой, которая не вошла бы в окончательную редакцию соглашений. Однако в прессе цитировали экспертов, оценивших последствия таких действий. В частности, The Independent писала о том, появление колоний на Марсе и других планетах может создать достаточно серьезные юридические коллизии.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 144

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