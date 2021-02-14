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Найден ранее неизвестный автограф Пушкина
14.2.2021 13:54
Фото: edukacija.rs
В Петербурге нашли ранее неизвестный автограф поэта Александра Пушкина.
Раритетные записи были обнаружены сотрудниками Института русской литературы среди архивных документов, пишут "Вести".
Автограф великого русского поэта удалось отыскать в одной из рукописей историка Александра Тургенева, среди писем, адресованных князю Голицыну. Роспись, датированная началом 1837 года, может представлять собой один из последних автографов Александра Пушкина, отмечают специалисты.
Тургенева, работавшего с источниками об отечественной истории в европейских архивах, с Пушкиным связывала дружба. Результаты своей деятельности историк направлял руководителю – князю Александру Голицыну. Пушкин при этом делал в бумагах пометки. В последний раз он вносил такие правки в 20-х числах января 1837 года.
Петербургские исследователи нашли письмо в архивах братьев Тургеневых. Предположительно, Пушкин собирался опубликовать статью друга в "Современнике", но материал так и не появился в журнале. Отредактированные рукописи обычно уничтожали, однако раз статья не публиковалась, она сохранилась до наших дней с пометками великого поэта.
Напомним, 28 января исполнилось двадцать пять лет со дня смерти одного из величайших поэтов XX века Иосифа Бродского. Четверть века назад лауреат Нобелевской премии по литературе скончался в Нью-Йорке. Жизнь 55-летнего литератора, который говорил о себе: "еврей, русский поэт и американский гражданин", оборвал четвертый по счету инфаркт.
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