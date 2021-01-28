Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter 25 лет назад ушел из жизни Иосиф Бродский

28.1.2021 18:27

Фото: livejournal.com



28 января исполняется двадцать пять лет со дня смерти одного из величайших поэтов XX века Иосифа Бродского.



Четверть века назад лауреат Нобелевской премии по литературе скончался в Нью-Йорке. Жизнь литератора, которому было тогда лишь пятьдесят пять лет, оборвал четвертый по счету инфаркт.



Иосиф Бродский говорил о себе: "еврей, русский поэт и американский гражданин". Паспорт Соединенных Штатов ему был выдан в 1977 году. Советский Союз поэт навсегда покинул за пять лет до того.



Когда родившемуся в Ленинграде Бродскому было чуть больше двадцати лет, власти признали его тунеядцев и сослали в Коношский район Архангельской области. Позднее поэт, вспоминая времена, когда он был разнорабочим в совхозе "Даниловский", называл эти полтора года "одним из лучших периодов в его жизни". Вместе с тем, Бродский уточнял, что не хотел бы это "драматизировать".



Советские власти были вынуждены сократить срок наказания по причине обширного общественного резонанса после ареста литератора. В 1972 году Бродскому предложили работать в Мичиганском университете, став "приглашенным поэтом". Практически до кончины он продолжал преподавать теорию стихосложения и историю литературы. Бродский успел поработать в общей сложности в шести университетах США и Великоритании, хотя на родине закончил лишь неполные восемь классов средней школы.



В 1980-е годы поэт получил стипендию Мак-Артура, в тот период он уже был членом целого ряда литературных академий и являлся почетным доктором нескольких университетов. В 1987 году он стал лауреатом Нобелевской премии, а еще спустя четыре года был избран Библиотекой Конгресса в качестве лауреата Соединенных Штатов на период 1991-1992 годов.



Находясь в эмиграции, Бродский в 1990 году он женился на Марии Соццани, которая была одной из его студенток. Разница в возрасте у поэта и итальянки с русскими корнями составляла около тридцати лет, но это не помешало супругам быть счастливыми. В 1993 году появилась на свет дочь Бродского Анна, ставшая третьим ребенком знаменитого литератора.



Несмотря на неоднократные приглашения, поэт так и не вернулся в Россию. Бродский скончался 28 января 1996 года в результате сердечного приступа - с юных лет у него были проблемы со здоровьем. За рубежом он перенес операцию на открытом сердце. Инфаркт, из-за которого скончался Бродский, был уже четвертым. Поэта похоронили на кладбище Сан-Микеле в Венеции.



Ранее в Петербурге ради музея поэта было решено перепланировать квартиру Иосифа Бродского в доме Мурузи на углу Литейного проспекта и улицы Пестеля. Поэт проживал там вплоть до эмиграции в Америку. Идея о создании в коммуналке музея возникла уже давно, но организаторы столкнулись с трудностями - жильцы квартиры не торопились ее покидать. В результате представители Смольного и активисты фонда по созданию квартиры-музея Бродского начали рассматривать различные альтернативные варианты: появилась идея открытия музея после разделения квартиры и оборудования отдельного входа.



Автор: Злата Богатова

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