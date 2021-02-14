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В метро Нью-Йорка после серии нападений усилено патрулирование
14.2.2021 13:26
Фото: russianamerica.tv
В Нью-Йорке в связи с серией вооруженных нападений усилены меры по патрулированию метро, передает Associated Press.
По данным агентства, в течение суток в подземке было зафиксировано сразу четыре инцидента. Погибли два человека.
После того, как неизвестный совершил несколько нападений за сутки, правоохранительные органы американского Нью-Йорка приняли решение об усилении патрулирования метро. Полицейское управление города дополнительно направило в подземку 500 сотрудников. В ежедневном режиме они теперь будут нести службу как в подземных, так и наземных объектах транспортной инфраструктуры.
Неизвестный атаковал четырех человек 12 февраля и утром 13 февраля. В результате серии инцидентов погибли два человека. Предположительно, жертвы нападений являлись бездомными. Преступления совершались на одной ветке метро, отметили представители правоохранительных органов Нью-Йорка. В процессе начатого расследования уже выявлена связь по меньшей мере между тремя из этих нападений.
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