Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Наступил год Быка

12.2.2021 20:21

Фото: vk.com



В ночь на 12 февраля около полутора миллиардов китайцев по всему миру и представители других народов встречали Новый год по лунному календарю — год Быка.



В самой КНР праздничные мероприятия на этот раз обошлись без особого размаха - в стране продолжают придерживаться мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.



Китайцы называют этот день Чуньцзе - Праздник весны. Большинство жителей КНР встречали Новый год по лунному календарю дома, в окружении близких. По центральному телеканалу страны показывали гала-концерт "Чуньвань".



В адрес китайского руководства и народа КНР уже направили свои поздравительные сообщения многие мировые лидеры и главы международных организаций, в частности, генсек ООН Антониу Гутерреш. В записанном видеообращении он также призвал мир к объединению в целях преодоления глобальных кризисов.



Как отметила в своем послании директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, бык символизирует порядочность, усердие и трудолюбие. Все эти качества нужны для восстановления "постпандемического мира", подчеркнула она и поздравила с наступлением лунного Нового года жителей Китая и других азиатских стран.



Свои поздравления в Китай также направили глава Соединенных Штатов Джо Байден, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и многие другие официальные лица со всего мира.



Автор: Злата Богатова

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